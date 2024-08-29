Долар подешевшав на 7 копійок, євро – на 17. Курси валют НБУ

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 30 серпня, курс гривні відносно долара виріс на 7 коп. і складає 41,1901 грн за один долар.

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Стосовно євро національна валюта зміцнилася на 17 коп. й становить 45,7045 грн за одне євро.