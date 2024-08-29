Доллар подешевел на 8 коп., евро – на 16. Наличные курсы

Курсы доллара и евро в банках снижаются

Фото: Pexels

В четверг, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 8 коп. и составляет 41,01 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. до 41,49 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,39 грн, максимальный – 41,6 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 15 коп. и составляет 45,55 грн. Курс продажи снизился на 16 коп. до 46,29 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,6 грн, максимальный – 45,9 грн. Для продажи минимальный курс – 46,07 грн, а максимальный – 46,5 грн.

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