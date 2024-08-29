Долар подешевшав на 8 коп., євро – на 16. Готівкові курси

Курси долара та євро в банках знижуються

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У четвер, 29 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 8 коп. і складає 41,01 грн. Курс продажу знизився на 7 коп. до 41,49 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,6 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 15 коп. і становить 45,55 грн. Курс продажу зменшився на 16 коп. до 46,29 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,6 грн, максимальний – 45,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,07 грн, а максимальний – 46,5 грн.

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