Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В среду, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5 коп. и составляет 40,11 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 40,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,25 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41,25 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составил 41,93 грн. Средний курс продаж увеличился на 4 коп. до 43,07 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,5 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, максимальный – 43,65 грн.

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Анна Ішутіна

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