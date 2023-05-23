Доллар подешевел. Наличные курсы валют
23.05.2023, 11:00
Фото: пресс-служба НБУ
Во вторник, 23 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2 коп. и составил 37,07 грн. Курс продажи снизился на 4 коп. до 37,58 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,85 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,35 грн, максимальный – 37,9 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 40,12 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. до 40,98 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,75 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,4 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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