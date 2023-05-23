Долар подешевшав. Готівкові курси валют

У вівторок, 23 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 2 коп. і становить 37,07 грн. Курс продажу зменшився на 4 коп. до 37,58 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,85 грн, максимальний – 37,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,35 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 1 коп. і становить 40,12 грн. Середній курс продажу опустився на 2 коп. до 40,98 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,75 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 41,4 грн.

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