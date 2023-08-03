Доллар подорожал, а евро подешевел. Наличные курсы валют
03.08.2023, 11:02
Фото: Unsplash
В четверг, 3 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5 коп. и составляет 36,88 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. – 37,55 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,1 грн, максимальный – 37,25 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,25 грн, максимальный – 38 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 10 коп. и составляет 40,59 грн. Средний курс продаж снизился на 5 коп. до 41,64 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,55 грн, максимальный – 41,05 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 42,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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