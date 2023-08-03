Долар подорожчав, а євро подешевшав. Готівкові курси валют

У четвер, 3 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 5 коп. і становить 36,88 грн. Курс продажу збільшився на 3 коп. – 37,55 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,1 грн, максимальний – 37,25 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,25 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 10 коп. і становить 40,59 грн. Середній курс продажу знизився на 5 коп. до 41,64 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,55 грн, максимальний – 41,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,95 грн, максимальний – 42,5 грн.

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