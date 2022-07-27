Доллар подорожал еще на 77 копеек, евро превысил 40 грн. Курсы валют в банках
В среду, 27 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 77 коп. и составляет 38,92 грн. Курс продаж увеличился на 59 коп. и составляет 39,89 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 39,67 грн. Для продажи минимальный курс – 39,3 грн, максимальный – 40,5 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 62 коп. и составляет 39,15 грн. Средний курс продаж поднялся на 50 коп. и составляет 40,42 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,15 грн, максимальный – 40,02 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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