Доллар подорожал и снова превысил 40 грн. Наличные курсы валют

Во вторник, 1 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 31 коп. и составляет 39,44 грн. Курс продаж увеличился на 36 коп. и составил 40,24 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,5 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 40,7 грн.

Средний курс покупки евро поднялся на 18 коп. и составляет 38,49 грн. Средний курс продаж вырос на 18 коп. и составил 39,53 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,5 грн, максимальный – 39,02 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Анна Ішутіна

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