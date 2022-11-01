Доллар подорожал и снова превысил 40 грн. Наличные курсы валют
01.11.2022, 11:17
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 1 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 31 коп. и составляет 39,44 грн. Курс продаж увеличился на 36 коп. и составил 40,24 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,5 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 40,7 грн.
Средний курс покупки евро поднялся на 18 коп. и составляет 38,49 грн. Средний курс продаж вырос на 18 коп. и составил 39,53 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,5 грн, максимальный – 39,02 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 40,1 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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