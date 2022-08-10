Доллар подорожал на 33 копейки. Наличные курсы валют

В среду, 10 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 33 коп. и составляет 38,98 грн. Курс продаж увеличился на 22 коп. и составляет 39,87 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 31 коп. и составляет 39,35 грн. Средний курс продаж поднялся на 29 коп. и составляет 40,48 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41,11 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ишутина

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