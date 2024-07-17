Доллар подорожал еще на 24 копейки. Наличные курсы

Курс доллара вырос на 24 коп., курс евро – на 29

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В среду, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 24 коп. и составляет 41,08 грн. Курс продажи поднялся на 23 коп. до 41,63 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,39 грн, максимальный – 41,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 29 коп. и составляет 44,72 грн. Курс продаж увеличился на 28 коп. до 45,5 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,9 грн, максимальный – 45,06 грн. Для продажи минимальный курс – 45,2 грн, а максимальный – 45,8 грн.

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