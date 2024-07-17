Долар подорожчав ще на 24 копійки. Готівкові курси

Курс долара виріс на 24 коп., курс євро – на 29

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У середу, 17 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 24 коп. і складає 41,08 грн. Курс продажу піднявся на 23 коп. до 41,63 грн.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,5 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,9 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 29 коп. і становить 44,72 грн. Курс продажу збільшився на 28 коп. до 45,5 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,9 грн, максимальний – 45,06 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,2 грн, а максимальний – 45,8 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.