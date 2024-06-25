Доллар подорожал. Курсы валют по банкам

Курсы доллара и евро в банках повысились

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Во вторник, 25 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11 коп. и составляет 40,41 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. до 40,93 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 41,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составляет 43,34 грн. Курс продаж увеличился на 16 коп. до 44,12 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,6 грн, максимальный – 43,7 грн. Для продажи минимальный курс – 43,95 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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