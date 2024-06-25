Долар подорожчав. Курси валют по банках

Курси долара та євро в банках підвищилися

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У вівторок, 25 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 11 коп. і складає 40,41 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. до 40,93 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,8 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,8 грн, максимальний – 41,05 грн.

Середній курс купівлі євро піднявся на 18 коп. і становить 43,34 грн. Курс продажу збільшився на 16 коп. до 44,12 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,6 грн, максимальний – 43,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,95 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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