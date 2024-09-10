Доллар подорожал на 10 коп. Наличные курсы
Во вторник, 10 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 10 коп. и составляет 40,93 грн. Курс продаж повысился на 7 коп. до 41,42 грн.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,35 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,29 грн, максимальный – 41,5 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 3 коп. и составляет 45,17 грн, курс продажи уменьшился на 5 коп. до 45,91 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,25 грн, максимальный – 45,55 грн. Для продажи минимальный курс – 45,69 грн, а максимальный – 46,2 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.