Долар подорожчав на 10 коп. Готівкові курси

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У вівторок, 10 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 10 коп. і складає 40,93 грн. Курс продажу підвищився на 7 коп. до 41,42 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,35 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,29 грн, максимальний – 41,5 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 3 коп. і становить 45,17 грн, курс продажу зменшився на 5 коп. до 45,91 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,25 грн, максимальний – 45,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,69 грн, а максимальний – 46,2 грн.

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