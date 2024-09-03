Доллар подорожал на 12 коп. Курсы валют в банках

Курсы доллара и евро в банках повысились

Фото: Pixabay

Во вторник, 3 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 12 коп. и составляет 41 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. до 41,47 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,4 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 41,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составляет 45,23 грн. Курс продаж вырос на 6 коп. до 45,96 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,3 грн, максимальный – 45,6 грн. Для продажи минимальный курс – 45,8 грн, а максимальный – 46,15 грн.

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