Долар подорожчав на 12 коп. Курси валют у банках

Курси долара та євро в банках підвищилися

Фото: Pixabay

У вівторок, 3 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 12 коп. і складає 41 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. до 41,47 грн.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,4 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,35 грн, максимальний – 41,6 грн.

Середній курс купівлі євро збільшився на 9 коп. і становить 45,23 грн. Курс продажу виріс на 6 коп. до 45,96 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,3 грн, максимальний – 45,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,8 грн, а максимальний – 46,15 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.