Доллар подорожал на 23 копейки. Курсы валют в банках

Курс доллара вырос на 23 копейки, курс евро – на 11

Фото: Pixabay

В понедельник, 25 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 21 коп. и составил 38,86 грн. Курс продаж увеличился на 23 коп. — до 39,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,2 грн, максимальный – 39 грн. Для продажи минимальный курс – 39,26 грн, максимальный – 39,6 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составляет 42,09 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. — до 42,86 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,2 грн, максимальный – 42,55 грн. Для продажи минимальный курс – 42,6 грн, а максимальный – 43 грн.

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