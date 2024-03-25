Долар подорожчав на 23 копійки. Курси валют у банках

Курс долара виріс на 23 копійки, курс євро – на 11

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У понеділок, 25 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 21 коп. і склав 38,86 грн. Курс продажу збільшився на 23 коп. — до 39,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,2 грн, максимальний – 39 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,26 грн, максимальний – 39,6 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 11 коп. і складає 42,09 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. — до 42,86 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,2 грн, максимальний – 42,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,6 грн, а максимальний – 43 грн.

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