Села и поселки получили возможность брать кредиты, в том числе международные

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Кабинет министров на заседании в пятницу, 22 марта, принял постановление, которым разрешил поселковым и сельским общинам привлекать заимствования, в том числе у украинских банков и международных финансовых организаций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Раньше такая возможность была предусмотрена только для городских общин, но в декабре 2023 года Верховная Рада изменила это в Бюджетном кодексе.

Нынешнее постановление реализует данную норму.

"Изменения будут способствовать повышению прозрачности и ответственности при осуществлении местных заимствований, а также помогут общинам адаптироваться к экономическим потребностям с большей гибкостью. Это также поспособствует усилению финансовой стабильности местных бюджетов и станет мощным стимулом для социально-экономического развития сел и поселков по всей Украине", — заявило министерство.