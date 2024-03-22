Села и поселки получили возможность брать кредиты, в том числе международные
Кабинет министров на заседании в пятницу, 22 марта, принял постановление, которым разрешил поселковым и сельским общинам привлекать заимствования, в том числе у украинских банков и международных финансовых организаций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Раньше такая возможность была предусмотрена только для городских общин, но в декабре 2023 года Верховная Рада изменила это в Бюджетном кодексе.
Нынешнее постановление реализует данную норму.
"Изменения будут способствовать повышению прозрачности и ответственности при осуществлении местных заимствований, а также помогут общинам адаптироваться к экономическим потребностям с большей гибкостью. Это также поспособствует усилению финансовой стабильности местных бюджетов и станет мощным стимулом для социально-экономического развития сел и поселков по всей Украине", — заявило министерство.
- Госдолг Украины в 2023 году достиг 85% ВВП.
- 11 октября 2023 года МВФ прогнозировал, что госдолг Украины за два года превысит 100% ВВП.