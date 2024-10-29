Доллар подорожал на 9 копеек, евро – на 12: Курсы валют на 29 октября

Доллар и евро в банках дорожают

Фото: depositphotos.com

Каков наличный курс доллара

Во вторник, 29 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником вырос на 8 коп. и составляет 41,17 грн. Курс продажи поднялся на 9 коп. до 41,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составил 44,53 грн. Курс продаж увеличился на 9 коп. до 45,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,6 грн, максимальный – 44,9 грн. Для продажи минимальный курс – 45,1 грн, а максимальный – 45,4 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого повысился на 1 коп. Курс покупки составляет 10,02 грн, курс продажи – 10,54 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,21 грн. Для продажи минимальный курс – 10,35 грн, а максимальный – 11 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.