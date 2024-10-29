Долар подорожчав на 9 копійок, євро – на 12: Курси валют на 29 жовтня

Долар і євро в банках дорожчають

Фото: depositphotos.com

Який готівковий курс долара

У вівторок, 29 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 8 коп. і складає 41,17 грн. Курс продажу піднявся на 9 коп. до 41,67 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, максимальний – 41,8 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро виріс на 12 коп. і становить 44,53 грн. Курс продажу збільшився на 9 коп. до 45,24 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,6 грн, максимальний – 44,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,1 грн, а максимальний – 45,4 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого підвищився на 1 коп. Курс купівлі становить 10,02 грн, курс продажу – 10,54 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,21 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,35 грн, а максимальний – 11 грн.

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