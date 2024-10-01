Доллар подорожал: сколько стоит доллар в банках сегодня

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Сколько стоит доллар

Во вторник, 1 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1 коп. и составляет 41,01 грн. Курс продажи не изменился – 41,52 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 45,71 грн. Курс продажи упал на 3 коп. до 46,45 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,85 грн, максимальный – 46,1 грн. Для продажи минимальный курс – 46,29 грн, а максимальный – 46,6 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 3 коп. и составил 10,33 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 10,92 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,7 грн, максимальный – 10,62 грн. Для продажи минимальный курс – 10,78 грн, а максимальный – 11,1 грн.

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