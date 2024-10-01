Долар подорожчав: скільки коштує долар у банках сьогодні

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Скільки коштує долар

У вівторок, 1 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 1 коп. і складає 41,01 грн. Курс продажу не змінився – 41,52 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зменшився на 1 коп. і становить 45,71 грн, курс продажу впав на 3 коп. до 46,45 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,85 грн, максимальний – 46,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,29 грн, а максимальний – 46,6 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого знизився на 3 коп. і склав 10,33 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 10,92 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,7 грн, максимальний – 10,62 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,78 грн, а максимальний – 11,1 грн.

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