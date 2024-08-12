Доллар после выходных подорожал на 15 коп. Наличные курсы

Банки в Украине повысили курсы доллара и евро в понедельник

Фото: LIGA.net

В понедельник, 12 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей вырос на 15 коп. и составляет 40,93 грн. Курс продаж вырос на 15 коп. – до 41,44 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,30 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 41,60 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составляет 44,60 грн. Курс продаж увеличился на 15 коп. – до 45,35 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,70 грн, максимальный – 44,95 грн. Для продажи минимальный курс – 45,20 грн, а максимальный – 45,75 грн.