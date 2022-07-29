Доллар продолжает дорожать, евро уже больше 41 грн. Наличные курсы валют

В пятницу, 29 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 34 коп. и составляет 39,55 грн. Курс продаж увеличился на 24 коп. и составляет 40,54 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,75 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 41,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 41 коп. и составляет 39,88 грн. Средний курс продаж поднялся на 31 коп. и составляет 41,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,5 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 42,2 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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