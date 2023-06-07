Доллар продолжил дешеветь. Курсы валют в банках

В среду, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4 коп. и составляет 36,78 грн. Курс продажи снизился на 3 коп. — до 37,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 36,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро упал на 9 коп. и составляет 39,51 грн. Средний курс продаж опустился на 8 коп. — до 40,4 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,05 грн, максимальный – 39,95 грн. Для продажи минимальный курс – 40,05 грн, максимальный – 41 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также