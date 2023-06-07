Проблемы криптобиржи Binance в США усиливаются: регулятор требует ареста активов
07.06.2023, 09:49
Фото: depositphotos.com
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы, включая криптовалюту, связанные с американским отделением Binance, пишет CNBC.
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Ходатайства касаются активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services (холдинговая и операционная компании Binance US), а также фиатных и криптовалютных активов клиентов, хранящихся на платформе.
Распоряжения распространяемся на десятки счетов, открытых в Axos Bank, обанкротившемся Silvergate Bank, Prime Trust и других учреждениях.
Регулятор считает, что ограничение на активы необходимо, чтобы "предотвратить растрату доступных активов для любого судебного решения".
- В понедельник, 5 июня, SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее основателя Чанпен Чжао. SEC обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам.
- Компания пообещала защищаться в суде.
- 6 июня схожий иск от SEC получила еще одна криптобиржа – Coinbase.
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