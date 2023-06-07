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Проблемы криптобиржи Binance в США усиливаются: регулятор требует ареста активов

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 09:49
Проблемы криптобиржи Binance в США усиливаются: регулятор требует ареста активов - Фото
Фото: depositphotos.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы, включая криптовалюту, связанные с американским отделением Binance, пишет CNBC.

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Ходатайства касаются активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services (холдинговая и операционная компании Binance US), а также фиатных и криптовалютных активов клиентов, хранящихся на платформе.

Распоряжения распространяемся на десятки счетов, открытых в Axos Bank, обанкротившемся Silvergate Bank, Prime Trust и других учреждениях.

Регулятор считает, что ограничение на активы необходимо, чтобы "предотвратить растрату доступных активов для любого судебного решения".

Андрей Водяный
SECСШАкриптовалютаBinance
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