Проблеми криптобіржі Binance у США посилюються: регулятор вимагає арешту активів

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звернулася до федерального суду Вашингтона з проханням заморозити активи, включно з криптовалютою, пов'язані з американським відділенням Binance, пише CNBC.

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Клопотання стосуються активів, пов'язаних з BAM Management US Holdings та BAM Trading Services (холдингова та операційна компанії Binance US), а також фіатних та криптовалютних активів клієнтів, що зберігаються на платформі.

Розпорядження поширюється на десятки рахунків, що відкриті в Axos Bank, збанкрутілому Silvergate Bank, Prime Trust та інших установах.

Регулятор вважає, що обмеження на активи потрібне, щоб "запобігти розтраті доступних активів для будь-якого судового рішення".

Потенційне заморожування стосується виключно біржі Binance.US і не впливає на глобальний Binance.com.