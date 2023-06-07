Долар продовжив дешевшати. Курси валют у банках

У середу, 7 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 4 коп. і складає 36,78 грн. Курс продажу зменшився на 3 коп. — до 37,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 36,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 9 коп. і складає 39,51 грн. Середній курс продажу опустився на 8 коп. — до 40,4 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,05 грн, максимальний – 39,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,05 грн, максимальний – 41 грн.

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