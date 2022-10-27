Доллар продолжил дешеветь. Наличные курсы валют

В четверг, 27 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 15 коп. и составляет 39,27 грн. Курс продаж снизился на 12 коп. и достиг 40,09 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,3 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 19 коп. и составляет 38,46 грн. Средний курс продаж увеличился на 26 коп. и достиг 39,59 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 37,8 грн, максимальный – 38,96 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,2 грн.

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Анна Ішутіна

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