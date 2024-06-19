Доллар продолжает дешеветь. Курсы валют в банках

Фото: depositphotos.com

В среду, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7 коп. и составляет 40,43 грн. Курс продаж снизился на 9 коп. — до 40,96 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,8 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,82 грн, максимальный – 41,1 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составил 43,39 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. — до 44,2 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,6 грн, максимальный – 43,75 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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