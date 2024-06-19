Долар продовжує дешевшати. Курси валют у банках

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У середу, 19 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 7 коп. і складає 40,43 грн. Курс продажу знизився на 9 коп. — до 40,96 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,8 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,82 грн, максимальний – 41,1 грн.

Середній курс купівлі євро не змінився і становить 43,39 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. — до 44,2 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,6 грн, максимальний – 43,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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