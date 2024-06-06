Доллар продолжает дешеветь. Курсы валют в банках

Доллар и евро синхронно подешевели на 19 копеек

Фото: depositphotos.com

В четверг, 6 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 18 коп. и составляет 40,03 грн. Курс продажи снизился на 19 коп. — до 40,63 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,45 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 40,9 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 19 коп. и составляет 43,48 грн. Курс продажи упал на 17 коп. — до 44,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,65 грн, максимальный – 43,9 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн, а максимальный – 44,75 грн.

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