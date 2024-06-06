Долар продовжує дешевшати. Курси валют у банках

Долар та євро синхронно подешевшали на 19 копійок

Фото: depositphotos.com

У четвер, 6 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 18 коп. і складає 40,03 грн. Курс продажу знизився на 19 коп. — до 40,63 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,45 грн, максимальний – 40,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 40,9 грн.

Середній курс купівлі євро зменшився на 19 коп. і становить 43,48 грн. Курс продажу впав на 17 коп. — до 44,36 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,65 грн, максимальний – 43,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,15 грн, а максимальний – 44,75 грн.

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