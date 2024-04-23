Доллар сбросил 19 копеек, евро – 25. Наличные курсы валют

Курс доллара упал на 19 копеек, курс евро – на 25

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 23 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 17 коп. и составил 39,46 грн. Курс продаж опустился на 19 коп. до 39,97 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,95 грн, максимальный – 39,65 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,15 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 21 коп. и составляет 42,11 грн. Курс продаж снизился на 25 коп. до 42,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,65 грн, а максимальный – 43,1 грн.

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