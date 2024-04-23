Долар скинув 19 копійок, євро – 25. Готівкові курси валют

Курс долара впав на 19 копійок, курс євро – на 25

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 23 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, упав на 17 коп. і склав 39,46 грн. Курс продажу опустився на 19 коп. до 39,97 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,95 грн, максимальний – 39,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,8 грн, максимальний – 40,15 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 21 коп. і складає 42,11 грн. Курс продажу знизився на 25 коп. до 42,89 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,25 грн, максимальний – 42,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,65 грн, а максимальний – 43,1 грн.

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