Доллар снова дешевеет: Какой курс в банках на понедельник

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Каков наличный курс доллара

В понедельник, 11 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составляет 41,11 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 41,62 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,48 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 19 коп. и составляет 44,12 грн. Курс продажи снизился на 15 коп. до 44,93 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,3 грн, максимальный – 44,45 грн. Для продажи минимальный курс – 44,65 грн, а максимальный – 45,2 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 5 коп. и составляет 9,98 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 10,57 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,2 грн. Для продажи минимальный курс – 10,3 грн, а максимальный – 11 грн.

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