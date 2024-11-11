Долар знову дешевшає: Який курс у банках на понеділок

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Який готівковий курс долара

У понеділок, 11 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 4 коп. і складає 41,11 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 41,62 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,48 грн, максимальний – 41,8 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 19 коп. і становить 44,12 грн. Курс продажу зменшився на 15 коп. до 44,93 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,3 грн, максимальний – 44,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,65 грн, а максимальний – 45,2 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого впав на 5 коп. і становить 9,98 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. до 10,57 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,3 грн, а максимальний – 11 грн.

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