Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

В четверг, 9 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 10 коп. и составляет 38,13 грн. Курс продаж опустился также на 10 коп. – до 38,82 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,5 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс – 38,45 грн, максимальный – 39,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составил 39,9 грн. Средний курс продаж уменьшился на 21 коп. – до 40,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,2 грн, максимальный – 40,38 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41,4 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.