Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

В среду, 2 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1 коп. и составляет 36,83 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. – 37,52 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,05 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6 коп. и достигает 40,69 грн. Средний курс продаж уменьшился на 7 коп. – до 41,69 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,5 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, максимальный – 42,5 грн.

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