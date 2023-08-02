Долар знову дешевшає. Готівкові курси валют

У середу, 2 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 1 коп. і складає 36,83 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. – 37,52 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,05 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 38 грн.

Середній курс купівлі євро впав на 6 коп. і складає 40,69 грн. Середній курс продажу зменшився на 7 коп. – до 41,69 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,5 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,1 грн, максимальний – 42,5 грн.

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