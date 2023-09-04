Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

В понедельник, 4 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составляет 37,34 грн. Курс продажи снизился на 8 коп. — до 38,06 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,8 грн, максимальный – 37,53 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 21 коп. и составил 40,41 грн. Курс продаж упал на 21 коп. — до 41,48 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,55 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 42 грн.

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