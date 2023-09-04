Долар знову дешевшає. Готівкові курси валют

У понеділок, 4 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 6 коп. і складає 37,34 грн. Курс продажу зменшився на 8 коп. — до 38,06 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,8 грн, максимальний – 37,53 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,75 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 21 коп. і склав 40,41 грн. Курс продажу впав на 21 коп. — до 41,48 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,55 грн, максимальний – 41 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,95 грн, максимальний – 42 грн.

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