Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

Курс доллара упал на 9 копеек, курс евро – на 8

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 15 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 9 коп. и составляет 38,05 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. — до 38,84 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,75 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс – 38,65 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составил 41,73 грн. Курс продажи снизился на 6 коп. — до 42,8 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, а максимальный – 43,9 грн.

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