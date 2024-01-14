У США не встигнуть вчасно проголосувати бюджет, знову буде тимчасова резолюція

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Конгрес США не встигне вчасно проголосувати проєкт бюджету на весь фінансовий рік, тому знову буде двоетапна резолюція про короткострокове фінансування уряду на період до початку березня, пишуть американські The Hill і Axios.

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19 січня у США закінчується фінансування частини бюджетних програм, проголосованих минулого разу в листопаді. Якщо Конгрес не продовжить його, може настати частковий шатдаун, тобто призупинення роботи окремих федеральних органів.

Тому лідери Конгресу, за даними джерел, погодилися проголосувати нову двоетапну резолюцію: одна частина бюджетних програм отримає фінансування до 1 березня, інша – до 7 березня. Зараз вони профінансовані до 19 січня (енергетичні й водні програми, військове будівництво, міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, транспорту, житлового будівництва і міського розвитку) та 2 лютого (Пентагон і багато соціальних програм, не пов'язаних з обороною).

Лідери Конгресу минулого тижня оголосили, що в цілому погодили постійний бюджет, але розпорядникам, потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному законопроєкті про фінансування.

Для України це важливо тим, що після питань бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 млрд, який містить гроші для фінансової й військової допомоги Україні.