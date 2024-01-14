У США не встигнуть вчасно проголосувати бюджет, знову буде тимчасова резолюція
Конгрес США не встигне вчасно проголосувати проєкт бюджету на весь фінансовий рік, тому знову буде двоетапна резолюція про короткострокове фінансування уряду на період до початку березня, пишуть американські The Hill і Axios.
19 січня у США закінчується фінансування частини бюджетних програм, проголосованих минулого разу в листопаді. Якщо Конгрес не продовжить його, може настати частковий шатдаун, тобто призупинення роботи окремих федеральних органів.
Тому лідери Конгресу, за даними джерел, погодилися проголосувати нову двоетапну резолюцію: одна частина бюджетних програм отримає фінансування до 1 березня, інша – до 7 березня. Зараз вони профінансовані до 19 січня (енергетичні й водні програми, військове будівництво, міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, транспорту, житлового будівництва і міського розвитку) та 2 лютого (Пентагон і багато соціальних програм, не пов'язаних з обороною).
Лідери Конгресу минулого тижня оголосили, що в цілому погодили постійний бюджет, але розпорядникам, потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному законопроєкті про фінансування.
Для України це важливо тим, що після питань бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 млрд, який містить гроші для фінансової й військової допомоги Україні.
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