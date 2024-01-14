В США не успеют вовремя проголосовать бюджет, снова будет временная резолюция

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Конгресс США не успеет вовремя проголосовать проект бюджета на весь финансовый год, поэтому снова будет двухэтапная резолюция о краткосрочном финансировании правительства на период до начала марта, пишут американские The Hill и Axios.

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19 января в США заканчивается финансирование части бюджетных программ, проголосованных в прошлый раз в ноябре . Если Конгресс не продлит его, может наступить частичный шатдаун, то есть прекращение работы отдельных федеральных органов.

Потому лидеры Конгресса, по данным источников, согласились проголосовать новую двухэтапную резолюцию: одна часть бюджетных программ получит финансирование до 1 марта, другая – до 7 марта. Сейчас они профинансированы до 19 января (энергетические и водные программы, военное строительство, министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития) и 2 февраля (Пентагон и многие социальные программы, не связанные с обороной).

Лидеры Конгресса на прошлой неделе объявили, что в целом согласовали постоянный бюджет, но распорядителям нужно больше времени, чтобы согласовать детали в каждом законопроекте о финансировании.

Для Украины это важно тем, что после бюджета Конгресс должен заняться дополнительным запросом Белого дома на $106 млрд, который содержит деньги для финансовой и военной помощи Украине.