В США не успеют вовремя проголосовать бюджет, снова будет временная резолюция
Конгресс США не успеет вовремя проголосовать проект бюджета на весь финансовый год, поэтому снова будет двухэтапная резолюция о краткосрочном финансировании правительства на период до начала марта, пишут американские The Hill и Axios.
Потому лидеры Конгресса, по данным источников, согласились проголосовать новую двухэтапную резолюцию: одна часть бюджетных программ получит финансирование до 1 марта, другая – до 7 марта. Сейчас они профинансированы до 19 января (энергетические и водные программы, военное строительство, министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития) и 2 февраля (Пентагон и многие социальные программы, не связанные с обороной).
Лидеры Конгресса на прошлой неделе объявили, что в целом согласовали постоянный бюджет, но распорядителям нужно больше времени, чтобы согласовать детали в каждом законопроекте о финансировании.
Для Украины это важно тем, что после бюджета Конгресс должен заняться дополнительным запросом Белого дома на $106 млрд, который содержит деньги для финансовой и военной помощи Украине.
- 4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.