Долар знову дешевшає. Готівкові курси валют

Курс долара впав на 9 копійок, курс євро – на 8

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 15 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 9 коп. і складає 38,05 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. — до 38,84 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,75 грн, максимальний – 38,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,65 грн, максимальний – 39 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і склав 41,73 грн. Курс продажу зменшився на 6 коп. — до 42,8 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41 грн, максимальний – 42,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,5 грн, а максимальний – 43,9 грн.

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